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Авария на КЕНеСтолкновение Тико и Сааба произошло на варшавской алее КЕН. Водитель Тико в тяжелом состоянии был доставл...
(2013-09-09)В польском городе Кнуруве начались столкновения полиции...
Польские СМИ сообщают, что в небольшом городе Кнуруве во время проведения футбольного матча начались массов...
(2015-05-04)Вах проиграл Кличко
«Мне не хватило скорости. Я действовал слишком и слишком медленно. Для того чтобы стать чемпионом нео...
(2012-11-13)
Каждый четвертый зубр в мире приходится на Польшу(2012-08-09)
Страну признали основным центром по разведению и расселению крупнейших млекопитающих в Европе после окончан...Читать полностью >>>
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Польский режиссер отстаивает однополую любовь в Берлине
Картина рассказывает историю священника, который перешел на служение из города в деревню, где его тепло встретили мес...
Польские археологи нашли неизвестную гробницу
Открытие было сделано на исторической территории некрополя Саккары, который расположен в тридцати километрах от Каира...
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Поляки хотят наладить отношения с Германией
Согласно проведенному социологическому опросу, 65 процентов поляков считают, что отношения между Германией и Польшей являются к...
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Ремонт ванной комнаты является не менее важной задачей, нежели ремонт какой-то иной комнаты в квартире. Как правило, ...
Польское правительство поможет фермерам
Правительство Польши выделило из бюджета страны 488 миллиона злотых (116 миллионов евро) на помощь фермерам, пострадавшим от за...
В Польше сокращается количество безработных
Польские СМИ сообщают, что в стране начала наблюдаться положительная тенденция на рынке труда. В последнее время уровень безраб...
Польша упростила порядок выдачи виз для белорусов
Министерство иностранных дел Польши сообщило, что граждане Белоруссии, которые желают получить польскую визу, смогут ...
Известный польский туроператор отменил все поездки в Египет
Польский туристический оператор TUI отменил все поездки в Египет после предупреждения, опубликованного Министерством иностранны...
Выбор гостиницы: рекомендации
Во время отдыха или командировки нередко возникает необходимость описка гостиницы. Наверняка с ней сталкивался каждый тритий че...
Польские спортсмены привезли бронзу с ЧМ по легкой атлетике
Польские легкоатлеты завоевали бронзу на Чемпионате Мира по легкой атлетике, который проходил в Пекине. Павел Войцехо...
Поляк первым в мире спустился с Броуд-Пик на лыжах
Польский ски-альпинист Анджей Баргель стал первым в мире, кто смог спуститься на лыжах с Броуд-Пик. Спуск занял у польского спо...
Польского болельщика раздели фанаты команды-соперника
Во время матча первой лиги второго тура чемпионата Польши произошел инцидент, связанный с болельщиками. Во время матча между ко...