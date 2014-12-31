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Закон о ГМО в Польше тормозит прогресс страны
В польском фонде «Зеленый фронт» считают, что недавно обновленный закон о ГМО негативно отобраз...
(2014-12-31)
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В Польше готовят новый закон о семье
Польский министр по социальным вопросам Ирена Войцицка сообщила прессе, что в данный момент администрация п...
(2014-05-08)
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В Польшу прибудут эксперты из США, чтобы проверить сост...
Как сообщает «Wqow», самолет по-прежнему нах...
(2011-11-02)
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