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Применение и свойства палубной доски

(2017-01-09)

Надежным покрытием для пола на открытых площадка...

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Польский режиссер отстаивает однополую любовь в Берлине
2013-02-11
Польский режиссер отстаивает однополую любовь в Берлине

Картина рассказывает историю священника, который перешел на служение из города в деревню, где его тепло встретили мес...

Польский режиссер отстаивает однополую любовь в Берлине
2012-12-10
Польские археологи нашли неизвестную гробницу

Открытие было сделано на исторической территории некрополя Саккары, который расположен в тридцати километрах от Каира...

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Дмитрий Песков рассказал, почему спит на ответственных мероприятиях 2017-01-03
Дмитрий Песков рассказал, почему спит на ответственных мероприятиях

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2015-08-27
Поляки хотят наладить отношения с Германией

Согласно проведенному социологическому опросу, 65 процентов поляков считают, что отношения между Германией и Польшей являются к...

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Novus - магазин качественного кафеля 2015-09-16
Novus - магазин качественного кафеля

Ремонт ванной комнаты является не менее важной задачей, нежели ремонт какой-то иной комнаты в квартире. Как правило, ...

2015-08-27
Польское правительство поможет фермерам

Правительство Польши выделило из бюджета страны 488 миллиона злотых (116 миллионов евро) на помощь фермерам, пострадавшим от за...

2015-08-27
В Польше сокращается количество безработных

Польские СМИ сообщают, что в стране начала наблюдаться положительная тенденция на рынке труда. В последнее время уровень безраб...

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Польша упростила порядок выдачи виз для белорусов 2015-07-29
Польша упростила порядок выдачи виз для белорусов

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что граждане Белоруссии, которые желают получить польскую визу, смогут ...

2015-07-07
Известный польский туроператор отменил все поездки в Египет

Польский туристический оператор TUI отменил все поездки в Египет после предупреждения, опубликованного Министерством иностранны...

2015-07-01
Выбор гостиницы: рекомендации

Во время отдыха или командировки нередко возникает необходимость описка гостиницы. Наверняка с ней сталкивался каждый тритий че...

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Польские спортсмены привезли бронзу с ЧМ по легкой атлетике 2015-08-25
Польские спортсмены привезли бронзу с ЧМ по легкой атлетике

Польские легкоатлеты завоевали бронзу на Чемпионате Мира по легкой атлетике, который проходил в Пекине. Павел Войцехо...

2015-08-19
Поляк первым в мире спустился с Броуд-Пик на лыжах

Польский ски-альпинист Анджей Баргель стал первым в мире, кто смог спуститься на лыжах с Броуд-Пик. Спуск занял у польского спо...

2015-08-17
Польского болельщика раздели фанаты команды-соперника

Во время матча первой лиги второго тура чемпионата Польши произошел инцидент, связанный с болельщиками. Во время матча между ко...

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Открытие нового игрового клуба 2017-02-01
Открытие нового игрового клуба "Вулкан": есть ли там что-то интересное?

Совсем недавно в российском сегменте глобальной сети появи...

2017-01-31
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