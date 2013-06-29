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Русский язык сегодня в Польше
Он изучается как в университетах, так и в школе. В 2013 году более чем 14 тысяч выпускников в Польше выбрал...
(2013-06-29)
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Глава польского МИДа выступает за увеличение санкций пр...
Глава польского Министерства иностранных дел Гжегож Схетына считает, что Евросоюз должен как можно скорее п...
(2015-02-01)
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Польша увеличит финансирование армии
Парламент Польши поддержал поправку к закону относительно модернизации и пересмотра финансирования армии. С...
(2015-05-28)
В польском зоопарке появилась самая маленькая обезьяна(2012-12-25)
Взрослые особи, будучи родом из Латинской Америки, достигают в размерах пятнадцати сантиметров, в то время ...Читать полностью >>>