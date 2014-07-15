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Радослав Сикорский отправился в Украину
Министр иностранных дел Польши сегодня приехал в столицу Украины, чтобы провести официальную встречу с влас...
(2014-07-15)
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Как подсчитать доходы проституток? Идет расследованиеНужно подсчитать, какое количество польских проституток платит налог в ВВП страны. Филиалы центрального с...
(2013-09-03)Металлические двери. Цена престижа
Во время пребывания в выставочном зале изготовителя или продавца стальных дверей покупателю предстоит ответ...
(2014-05-28)
Главная трасса Варшавы затоплена(2011-08-30)
Главная трасса Варшавы – Торуньская была затоплена в результате шторма и проливного дождя, которые не...Читать полностью >>>
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Польский режиссер отстаивает однополую любовь в Берлине
Картина рассказывает историю священника, который перешел на служение из города в деревню, где его тепло встретили мес...
Польские археологи нашли неизвестную гробницу
Открытие было сделано на исторической территории некрополя Саккары, который расположен в тридцати километрах от Каира...