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Погранпереход в Безледах начали реконструировать
Строительные и восстановительные работы продляться до начала декабря. Планируется, что пограничный переход ...
(2014-08-08)
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Русский язык сегодня в Польше
Он изучается как в университетах, так и в школе. В 2013 году более чем 14 тысяч выпускников в Польше выбрал...
(2013-06-29)
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В Польше стартовал Международный экономический форум
Сегодня в польском городе Крыница-Здруй стартовал Международный экономический форум, на который приехали ве...
(2014-09-02)
Польша и США планируют военные учения(2014-04-23)
Власти США сейчас обсуждают возможность введения 150 солдат сухопутных войск для проведения совместных воен...Читать полностью >>>