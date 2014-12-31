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Надежным покрытием для пола на открытых площадка...

В Польшу прибудут эксперты из США, чтобы проверить сост...

Польский министр по социальным вопросам Ирена Войцицка сообщила прессе, что в данный момент администрация п...

В Польше готовят новый закон о семье

В польском фонде «Зеленый фронт» считают, что недавно обновленный закон о ГМО негативно отобраз...

Закон о ГМО в Польше тормозит прогресс страны

Открытие было сделано на исторической территории некрополя Саккары, который расположен в тридцати километрах от Каира...

Картина рассказывает историю священника, который перешел на служение из города в деревню, где его тепло встретили мес...

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Согласно проведенному социологическому опросу, 65 процентов поляков считают, что отношения между Германией и Польшей являются к...



Novus - магазин качественного кафеля Ремонт ванной комнаты является не менее важной задачей, нежели ремонт какой-то иной комнаты в квартире. Как правило, ...



Польское правительство поможет фермерам Правительство Польши выделило из бюджета страны 488 миллиона злотых (116 миллионов евро) на помощь фермерам, пострадавшим от за...