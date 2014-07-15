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Главная трасса Варшавы затоплена

(2011-08-30)

Главная трасса Варшавы – Торуньская была затоплена в результате шторма и проливного дождя, которые не...

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Польский режиссер отстаивает однополую любовь в Берлине
2013-02-11
Польский режиссер отстаивает однополую любовь в Берлине

Картина рассказывает историю священника, который перешел на служение из города в деревню, где его тепло встретили мес...

Польский режиссер отстаивает однополую любовь в Берлине
2012-12-10
Польские археологи нашли неизвестную гробницу

Открытие было сделано на исторической территории некрополя Саккары, который расположен в тридцати километрах от Каира...

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Панамские офшоры: названы новые фамилии из списка «панамского досье» 2016-05-16
Панамские офшоры: названы новые фамилии из списка «панамского досье»