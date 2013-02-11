Открытие было сделано на исторической территории некрополя Саккары, который расположен в тридцати километрах от Каира...

Картина рассказывает историю священника, который перешел на служение из города в деревню, где его тепло встретили мес...

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Согласно проведенному социологическому опросу, 65 процентов поляков считают, что отношения между Германией и Польшей являются к...

Польские СМИ сообщают, что в стране начала наблюдаться положительная тенденция на рынке труда. В последнее время уровень безраб...

Правительство Польши выделило из бюджета страны 488 миллиона злотых (116 миллионов евро) на помощь фермерам, пострадавшим от за...

Ремонт ванной комнаты является не менее важной задачей, нежели ремонт какой-то иной комнаты в квартире. Как правило, ...

Во время отдыха или командировки нередко возникает необходимость описка гостиницы. Наверняка с ней сталкивался каждый тритий че...

Польский туристический оператор TUI отменил все поездки в Египет после предупреждения, опубликованного Министерством иностранны...

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что граждане Белоруссии, которые желают получить польскую визу, смогут ...



Польские спортсмены привезли бронзу с ЧМ по легкой атлетике Польские легкоатлеты завоевали бронзу на Чемпионате Мира по легкой атлетике, который проходил в Пекине. Павел Войцехо...



Поляк первым в мире спустился с Броуд-Пик на лыжах Польский ски-альпинист Анджей Баргель стал первым в мире, кто смог спуститься на лыжах с Броуд-Пик. Спуск занял у польского спо...