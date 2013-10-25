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Цены на квартиры стремятся вниз
Согласно последнему исследованию компании Open Finance стало известно, что с сентября прошлого года стоимос...
(2013-10-25)
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2013-02-11
Польский режиссер отстаивает однополую любовь в Берлине
Картина рассказывает историю священника, который перешел на служение из города в деревню, где его тепло встретили мес...
2012-12-10
Польские археологи нашли неизвестную гробницу
Открытие было сделано на исторической территории некрополя Саккары, который расположен в тридцати километрах от Каира...
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2015-08-27
Поляки хотят наладить отношения с Германией
Согласно проведенному социологическому опросу, 65 процентов поляков считают, что отношения между Германией и Польшей являются к...
2015-09-16
Novus - магазин качественного кафеля
Ремонт ванной комнаты является не менее важной задачей, нежели ремонт какой-то иной комнаты в квартире. Как правило, ...
2015-08-27
Польское правительство поможет фермерам
Правительство Польши выделило из бюджета страны 488 миллиона злотых (116 миллионов евро) на помощь фермерам, пострадавшим от за...
2015-08-27
В Польше сокращается количество безработных
Польские СМИ сообщают, что в стране начала наблюдаться положительная тенденция на рынке труда. В последнее время уровень безраб...
2015-07-29
Польша упростила порядок выдачи виз для белорусов
Министерство иностранных дел Польши сообщило, что граждане Белоруссии, которые желают получить польскую визу, смогут ...
2015-07-07
Известный польский туроператор отменил все поездки в Египет
Польский туристический оператор TUI отменил все поездки в Египет после предупреждения, опубликованного Министерством иностранны...
2015-07-01
Выбор гостиницы: рекомендации
Во время отдыха или командировки нередко возникает необходимость описка гостиницы. Наверняка с ней сталкивался каждый тритий че...
2015-08-25
Польские спортсмены привезли бронзу с ЧМ по легкой атлетике
Польские легкоатлеты завоевали бронзу на Чемпионате Мира по легкой атлетике, который проходил в Пекине. Павел Войцехо...
2015-08-19
Поляк первым в мире спустился с Броуд-Пик на лыжах
Польский ски-альпинист Анджей Баргель стал первым в мире, кто смог спуститься на лыжах с Броуд-Пик. Спуск занял у польского спо...
2015-08-17
Польского болельщика раздели фанаты команды-соперника
Во время матча первой лиги второго тура чемпионата Польши произошел инцидент, связанный с болельщиками. Во время матча между ко...
2017-02-01
Открытие нового игрового клуба "Вулкан": есть ли там что-то интересное?
Совсем недавно в российском сегменте глобальной сети появи...